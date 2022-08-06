Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لمشغل الموسيقى "Winamp"

Lebanon 24
06-08-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-978151-637953729983977249.jpeg
Doc-P-978151-637953729983977249.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصلت خدمة "Winamp" الشهيرة لتشغيل الموسيقى على تحديث برمجي جديد يحمل رقم "5.9 RCI Build 9999"، وهو التحديث الأول الذي تحصل عليه الخدمة منذ 4 سنوات.

وأفاد بيان للشركة المطورة بأن الخدمة ستشهد تطويراً كبيراً في الجانب البرمجي، ما سيوفر استقراراً أكبر في تقديم المزايا والتحديثات مستقبلاً.
Advertisement

وقالت الشركة المطورة "Radionomy" والتي استحوذت على الخدمة في 2014 من "AOL"، إن التحديث الجديد لن يحتوي على مزايا جديدة، لكنه ينقل البنية التحتية للخدمة بشكل كامل إلى منصة برمجية أكثر تطوراً واستقراراً، ما يسمح بالتركيز على تطوير وتقديم مزايا تحسن من تجربة المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

ويتوافق التحديث الجديد مع أحدث أنظمة تشغيل "مايكروسوفت" وهو "ويندوز 11"، إلى جانب تحديث وترتيب قوائم المقاطع الموسيقية بامتداد "HTML"، فضلاً عن تقديم مكتبة حديثة من العروض المسموعة "بودكاست".

وتعتبر خدمة "Winamp" إحدى أهم العلامات في ذاكرة مستخدمي الحواسيب الشخصية منذ التسعينيات، إذ كان الخيار الأول المفضل لهم عند تشغيل المقاطع الموسيقية بامتدادات مختلفة، مثل "Mp3"، وكان يشتهر هذا المشغل بأنه يقدم إمكانيات فريدة لتغيير أشكال وألوان واجهة استخدامه، وكذلك استعراض المؤثرات البصرية التي تتغير بالتوافق مع إيقاع الموسيقى "Visualizers".

وفي 2013 استسلمت شركة "AOL" أمام المنافسة الشرسة من خدمات بث الموسيقى على الإنترنت، مثل "سبوتيفاي"، وتحول تجربة الاستماع للموسيقى إلى تجربة رقمية مرتبطة بالإنترنت، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لتحميل الأغاني على الحواسيب، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية المرتبطة بالإنترنت، وفي العام التالي استحوذت عليها شركة "Radionomy".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-08-05
16:00 | 2022-08-05
14:00 | 2022-08-05
12:00 | 2022-08-05
10:00 | 2022-08-05
08:00 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website