روسيا.. اختراع تقنية جديدة لتفادي اصطدام الطائرات بالطيور

Advertisement

صنعت شركة الإلكترونيات الروسية تقنية جديدة لحماية طائرات الركاب من الاصطدام بالطيور.وتقدر التقنية المسماة "أورني" على رصد وتعقّب 100 طير في آن واحد على بعد يمكن أن يصل إلى 21 كيلومترا.وتحتوي تقنية "أورني" على جهاز رادار أو عدة أجهزة وجهاز التفاعل مع أجهزة أخرى مخصصة لإبعاد الطيور عن الطائرة. ولا تشوش الأجهزة التي تحويها تقنية "أورني" على معدات الطائرات والمطارات. ولها "أرشيف" يحتوي على المعلومات عن تحليق الطيور.وتؤدي تقنية "أورني" عملها بشكل أوتوماتيكي.وقال أندريه سوروكين، مدير الأنشطة التجارية في معهد الأبحاث "فيكتور" الذي اخترع تقنية "أورني": "بحسب معلومات منظمة الطيران المدني الدولية يشهد العالم أكثر من 5000 حادث لاصطدام الطيور بالطائرات سنويا. وفي نصف الحوادث تقريبا تدخل الطيور إلى المحرك، فتضطر الطائرة إلى العودة إلى المطار".وأضاف: "تتفقد تقنيتنا الجديدة تحليق الطيور قرب المطار بدقة عالية، وتزجرها أثناء إقلاع وهبوط الطائرات".