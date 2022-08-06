عالم فيزياء يمزح وينشر "صورة" تثير جدلا.. وهذا ما حصل!

وعلى الرغم من تمكن بعض مستخدمي" تويتر" من إدراك أن الصورة التي نشرها الفيزيائي البارز، كانت في الواقع قطعة من النقانق، إلا أن الحيلة انطلت على كثيرين.ووجد كلاين نفسه مضطرا للاعتذار، وكتب على "تويتر"، لمتابعيه البالغ عددهم 89200: "في ضوء بعض التعليقات، أجد نفسي مضطرا لتوضيح أن هذه التغريدة التي تظهر لقطة مزعومة لبروكسيما سنتوري كانت نوعا من التسلية".وأقرّ كلاين بأن العديد من المستخدمين لم يفهموا "مزحته" التي قال إنها تهدف ببساطة إلى تشجيع الناس على التساؤل وعدم القبول التلقائي لما يعرض عليهم.يذكر أن نجم بروكسيما سنتوري، هو نجم قزم وهو أقرب نجم للشمس.