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تكنولوجيا وعلوم

عالم فيزياء يمزح وينشر "صورة" تثير جدلا.. وهذا ما حصل!

Lebanon 24
06-08-2022 | 23:00
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بعد نشره لصورة ادعى أنها التقطت من تلسكوب فضائي جديد تابع لوكالة "ناسا"، أُجبر عالم الفيزياء الفرنسي، إيتيان كلاين، على الاعتذار عن ذلك، لأنها في الواقع كانت مجرد مزحة والحقيقة مختلفة تماماً.
 
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ونشر كلاين تغريدة على "تويتر" من باب المزاح، قال فيها إنها أحدث صورة مذهلة من تلسكوب جيمس ويب للنجم "بروكسيما سنتوري".

وتظهر الصورة كأنها كرة حمراء كونية، مليئة بالعواصف الشمسية المتوهجة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما كتب كلاين في التغريدة: "صورة بروكسيما سنتوري، أقرب نجم للشمس، يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية منا".
 
المصدر: العربية
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