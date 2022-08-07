آخر "بدر عملاق" لعام 2022 يطل على سماء الأرض خلال بضعة أيام

يشهد مساء الخميس 11 آب، ظهور رابع وآخر قمر عملاق في العام، والذي يعرف باسم "قمر سمكة الحفش" في بعض الأجزاء من العالم.



ويُعرف بدر آب أيضا باسم قمر الذرة الخضراء (Moon Corn Moon) وقمر الحبوب (Grain Moon) وحتى القمر الأحمر (Red Moon).

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ومن المتوقع أن يبلغ اكتمال القمر ذروته في الساعة 9.36 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:36 صباحا بتوقيت غرينتش)، عندما يكون عاليا في السماء، ولكنه سيبدو أكبر عندما يرتفع في الشرق عند غروب الشمس.

وسيكون هذا البدر القمر العملاق الأخير في عام 2022. ويحدث القمر العملاق عندما تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي حول كوكبنا، والتي تعرف بالحضيض.

ويشار إلى أن ذروة البدر العملاق القادم هذا ستتأتي بعد يوم من بلوغ القمر الحضيض، والذي سيحدث بعد ظهر يوم الأربعاء 10 آب. وسيبدو القمر كاملا من الأربعاء إلى الجمعة.

(روسيا اليوم)