Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك يكشف عن روبوت جديد من تسلا: سيدهش البشر

Lebanon 24
08-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-978751-637955377413707138.jpg
Doc-P-978751-637955377413707138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف إيلون ماسك عن صورة لروبوت شركته Optimus، الذي سيتم الكشف عنه بالكامل في نهاية الشهر المقبل.
 
فعرض عملاق التكنولوجيا صورة للأيدي الروبوتية التى تتخذ شكل قلب فى الاجتماع السنوى لمساهمى الشركة فى أوستن، حيث تحدث عن الكشف الكامل عن روبوت شركة تسلا فى يوم الذكاء الاصطناعى فى 30 سبتمبر.
Advertisement

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن الروبوت، لكن ماسك قال أنه سيتعامل مع المهام التي يجدها البشر مملة أو متكررة ويمكن حتى أن يكون بمثابة رفيق.
 
قال ماسك: "يوم الذكاء الاصطناعي.. أعتقد أن الناس سيذهلون"، ويشمل روبوت تسلا على بعض المميزات والخصائص، حيث يزن 125 رطلاً، ويضم كمبيوتر الطيار الآلى المستخدم في سيارات الشركة الكهربائية، والذى سيسمح للإنسان بالتعرف على الأشياء في العالم الحقيقي، على الرغم من أن الروبوت سيكون له مستشعرات مخصصة خاصة به والمحركات.

وسيكون قادر أيضًا على الرفع حتى 150 رطلاً، وتحمل 45 رطلاً، والمشي لمسافة 5 أميال فى الساعة ولديه أيد شبيهة بالإنسان بالإضافة إلى أجهزة استشعار بصرية تمنحه القدرة على "الرؤية".

قال ماسك فى عن الروبوت سابقا: "يمكنك التحدث إليه والقول من فضلك ارفع هذا المزلاج وقم بتثبيته في سيارة بها مفتاح الربط"، كما سيتم تركيب كاميرات الطيار الآلى من تسلا في مقدمة رأس الروبوت وسيتم تشغيل أعماله الداخلية بواسطة كمبيوتر الشركة ذات القيادة الذاتية الكاملة. 
 
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-08-08
16:00 | 2022-08-07
14:00 | 2022-08-07
11:00 | 2022-08-07
08:00 | 2022-08-07
05:00 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website