إيلون ماسك يكشف عن روبوت جديد من تسلا: سيدهش البشر

كشف إيلون ماسك عن صورة لروبوت شركته Optimus، الذي سيتم الكشف عنه بالكامل في نهاية الشهر المقبل.

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فعرض عملاق التكنولوجيا صورة للأيدي الروبوتية التى تتخذ شكل قلب فى الاجتماع السنوى لمساهمى الشركة فى أوستن، حيث تحدث عن الكشف الكامل عن روبوت شركة تسلا فى يوم الذكاء الاصطناعى فى 30 سبتمبر.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن الروبوت، لكن ماسك قال أنه سيتعامل مع المهام التي يجدها البشر مملة أو متكررة ويمكن حتى أن يكون بمثابة رفيق.قال ماسك: "يوم الذكاء الاصطناعي.. أعتقد أن الناس سيذهلون"، ويشمل روبوت تسلا على بعض المميزات والخصائص، حيث يزن 125 رطلاً، ويضم كمبيوتر الطيار الآلى المستخدم في سيارات الشركة الكهربائية، والذى سيسمح للإنسان بالتعرف على الأشياء في العالم الحقيقي، على الرغم من أن الروبوت سيكون له مستشعرات مخصصة خاصة به والمحركات.وسيكون قادر أيضًا على الرفع حتى 150 رطلاً، وتحمل 45 رطلاً، والمشي لمسافة 5 أميال فى الساعة ولديه أيد شبيهة بالإنسان بالإضافة إلى أجهزة استشعار بصرية تمنحه القدرة على "الرؤية".قال ماسك فى عن الروبوت سابقا: "يمكنك التحدث إليه والقول من فضلك ارفع هذا المزلاج وقم بتثبيته في سيارة بها مفتاح الربط"، كما سيتم تركيب كاميرات الطيار الآلى من تسلا في مقدمة رأس الروبوت وسيتم تشغيل أعماله الداخلية بواسطة كمبيوتر الشركة ذات القيادة الذاتية الكاملة.