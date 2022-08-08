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تكنولوجيا وعلوم
في هذا الموعد... غوغل ستطلق نظام أندرويد الجديد
Lebanon 24
08-08-2022
|
08:00
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سربت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بنظام Android 13 الذي تنوي غوغل طرحه بشكل رسمي العام الجاري.
وتبعا لمنشور ورد في موقع 9to5Google ، فإن غوغل قد تصدر النسخة التشغيلية من Android 13 أوائل سبتمبر المقبل.
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ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار الموقع "إلى أن الإصدار التجريبي الواسع النطاق من النظام الجديد سيحمل معه العديد من التصحيحات الرقمية للأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على أداء عمل الهواتف والأجهزة الذكية، بما فيها الأخطاء التي كانت تؤثر على تشغيل الوسائط المتعددة".
(اليوم السابع)
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