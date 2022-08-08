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تكنولوجيا وعلوم
تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Tayron" الجديدة من "فولكس فاغن"
Lebanon 24
08-08-2022
|
11:00
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نشرت "فولكس فاغن" صورا وفيديوهات لسيارة "Tayron" الجديدة التي تتمتع بالاناقة والعملية والقوة بنفس الوقت.
وحصلت السيارة الجديدة على العديد من التعديلات التي تميزها عن مركبات Tayron السابقة إذ تغيّر فيها تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات قليلا، كما حصلت على شبك أمامي جديد، ومصابيح محدّثة تعمل بأحدث تقنيات LED، أما هيكلها فأصبح بطول 4 أمتار و62 سنتيمترا.
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وحصلت السيارة على شاشة وسائط متعددة لمسية جديدة بمقاس 12 بوصة، وعلى شاشة إضافية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، كما جهّزت بأنظمة تكييف معدّلة، وتغيّر فيها شكل عواكس فتحات الهواء في المقصورة.
وزودتها فولكس فاغن بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وبنظام تعليق معدّل، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستعمل نماذج هذه السيارة بمحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 حصانا، كما ستُطرح منها نسخ بمحركات هجينة تولد عزما يعادل 211 حصانا.
(روسيا اليوم)
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