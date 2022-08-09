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تكنولوجيا وعلوم

تطبيقات تسرق كلمات مرور حساب فايسبوك.. إحذرها وإحذفها!

Lebanon 24
09-08-2022 | 02:00
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اكتشفت شركة الأمان Zscaler ThreatLabz مؤخرًا تطبيقات بها عدة حالات من عائلات البرامج الضارة Joker و Facestealer و Coper في متجر Google Play، حيث قام فريق ThreatLabz بإخطار فريق Google Android Security وبحسب ما ورد قاموا بإزالة هذه التطبيقات الضارة من متجر Google Play.
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 ومع ذلك، فإن قيام Google بإزالتها لا يزيل هذه التطبيقات الخطيرة من هواتف المستخدمين الذين قاموا بتنزيلها، ومن الأهمية بمكان بالنسبة لهؤلاء المستخدمين حذفها من أجهزتهم.
 
 وJoker هو أحد أكثر البرامج الضارة ثباتًا على متجر Google Play ، فهو يشترك للمستخدمين في الخدمات المدفوعة عبر الإنترنت دون علمهم،  اما Facestealer هو برنامج ضار يسرق حسابات فايسبوك عن طريق إخفاء نماذج تسجيل الدخول المزيفة على النماذج الحقيقية في تطبيقات Android الشائعة،

وحتى الآن، لم يتم اكتشاف أنه يستهدف المستخدمين في الهند ولكن مع السرعة التي تنتشر بها البرامج الضارة، من الأفضل توخي الحذر، إذن، ها هي قائمة تطبيقات Android التي يجب حذفها من هواتفك الآن.
 
Simple Note Scanner
Private Messenger
Smart Messages
Text Emoji SMS
Blood Pressure Checker
Funny Keyboard
Memory Silent Camera
Custom Themed Keyboard
Light Messages
Themes Photo Keyboard
Magic Photo Editor
Themes Chat Messenger
Instant Messenger
Fonts Emoji Keyboard
Mini PDF Scanner
Smart SMS Messages
Personal Message
Professional Messages
All Photo Translator
Chat SMS
Smile Emoji
Fonts Emoji Keyboard
Blood Pressure Diary
Hi Text SMS
Emoji Theme Keyboard
Text SMS
Camera Translator
Social Message
Cool Messages
Come Messages
Painting Photo Editor
Creative Emoji Keyboard
Style Message
Advanced SMS
Rich Theme Message
Professional Messages
Classic Game Messenger
Private Game Messages
Wow Translator
All Language Translate
 
(اليوم السابع)
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