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تكنولوجيا وعلوم
ثغرة أمنية على تويتر... ما هي؟
Lebanon 24
09-08-2022
|
08:00
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أكد موقع تويتر أن ثغرة أمنية سمحت لشخص سيء معرفة أسماء الحسابات المرتبطة بعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف معينة.
وقام تويتر في البداية بإصلاح المشكلة بعد تلقي تقرير من خلال برنامج مكافأة الأخطاء ، لكن أحد المتسللين تمكن من استغلال الخلل قبل أن يعرف تويتر به.
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وظلت الثغرة الأمنية التي نشأت عن تحديث النظام الأساسي لرمزها في حزيران 2021، دون أن يلاحظها أحد حتى وقت سابق من هذا العام.
ومنح هذا المتسللين عدة أشهر لاستغلال الخلل، على الرغم من أن تويتر قال إنه "ليس لديه دليل يشير إلى أن شخصًا ما قد استغل الثغرة الأمنية" في وقت اكتشافها حسبما نقل موقع ذا فيرج.
وبحسب ما ورد جمع المخترق قاعدة بيانات تضم أكثر من 5.4 مليون حساب من خلال الاستفادة من الخلل، ثم حاول بيع المعلومات على منتدى قراصنة مقابل 30 ألف دولار. بعد تحليل البيانات المنشورة على المنتدى، أكد موقع تويتر أن بيانات المستخدم الخاصة به قد تم اختراقها.
لا يزال من غير الواضح عدد المستخدمين الذين تأثروا بالفعل، ولا يبدو أن تويتر يعرف أيضًا.
(اليوم السابع)
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