ميزة متوقفة منذ 5 سنوات تعود إلى "آيفون"

يحمل نظام تشغيل "آي أو إس 16" المنتظر عودة ميزة طال غيابها لعدة سنوات، وهي ظهور مؤشر شحن البطارية على شاشة هاتف "آيفون".

وتتوافر الميزة حاليا في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل "آي أو أس 16 بيتا".

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وفي حالة عدم رؤية مؤشر البطارية افتراضيا بعد التحديث إلى أحدث نسخة من الإصدار التجريبي، فيجب عليك الانتقال يدويا إلى قائمة البطارية في قسم "الإعدادات"، وتفعيل زر "نسبة البطارية".

لاحظ كل من قام بالتحديث التجريبي أن مؤشر البطارية لا يظهر على يسار شاشة "آيفون"، وإنما على يمينها داخل أيقونة البطارية.

ويقترح موقع "ذا فيرج" أن ميزة "مؤشر البطارية" قد لا تكون متوافرة في هواتف "آيفون 11" و"آيفون 12 ميني" و"آيفون 13 ميني".

وستتوافر ميزة "مؤشر البطارية" على هواتف "آيفون" رسميا بالتزامن مع طرح النسخة النهائية لنظام تشغيل "آي أو إس 16" أواخر العام الحالي.

(سبوتنيك)