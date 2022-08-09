في خطوة مهمة... نظام ذكي اصطناعي جديد يكتشف "ظواهر غير طبيعية" في الفضاء

في خطوة يأمل الباحثون أن تساعد في فهم الكون بشكل أفضل، توصل نظام ذكاء اصطناعي إلى اكتشاف عدد من "الظواهر غير الطبيعية" في الفضاء.

وتم إعداد النظام الجديد لمساعدة العلماء في دراسة الكم الهائل من البيانات التي تأتي كل يوم من الفضاء الخارجي، والاختيار بينها لتحديد البيانات الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية العلمية، وفقا لموقع "مونت كارلو".

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وبهدف اختبار النظام الجديد، قام العلماء بإعطاء الذكاء الاصطناعي مجموعة من الصور للبحث عن أمور غير مألوفة، مثل المستعرات الأعظمية وأحداث اضطراب المد والجزر، وهي نادرة جدًا ومثيرة للاهتمام، وتستحق المزيد من الدراسة.

والمستعر الأعظم، هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره، ويؤدي ذلك إلى تكون سحابة كروية حول النجم.

(سبوتنيك)