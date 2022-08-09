Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في خطوة مهمة... نظام ذكي اصطناعي جديد يكتشف "ظواهر غير طبيعية" في الفضاء

Lebanon 24
09-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-979289-637956681464268617.jpg
Doc-P-979289-637956681464268617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة يأمل الباحثون أن تساعد في فهم الكون بشكل أفضل، توصل نظام ذكاء اصطناعي إلى اكتشاف عدد من "الظواهر غير الطبيعية" في الفضاء.
وتم إعداد النظام الجديد لمساعدة العلماء في دراسة الكم الهائل من البيانات التي تأتي كل يوم من الفضاء الخارجي، والاختيار بينها لتحديد البيانات الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية العلمية، وفقا لموقع "مونت كارلو".
Advertisement
وبهدف اختبار النظام الجديد، قام العلماء بإعطاء الذكاء الاصطناعي مجموعة من الصور للبحث عن أمور غير مألوفة، مثل المستعرات الأعظمية وأحداث اضطراب المد والجزر، وهي نادرة جدًا ومثيرة للاهتمام، وتستحق المزيد من الدراسة.
 
والمستعر الأعظم، هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره، ويؤدي ذلك إلى تكون سحابة كروية حول النجم.
 
(سبوتنيك) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-08-10
16:00 | 2022-08-09
14:21 | 2022-08-09
14:00 | 2022-08-09
12:00 | 2022-08-09
10:00 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website