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تكنولوجيا وعلوم

بعد 5 سنوات من إزالتها... أبل تعيد ميزة مهمة لبطاريات أيفون!

Lebanon 24
10-08-2022 | 02:00
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كشف تقرير حديث أن الإصدار التجريبي الأحدث من iOS 16، أي نسخة المطورين beta 5، التي تم إصدارها اليوم، أعادت أبل نسبة شحن البطارية إلى شريط الحالة، وذلك بعد إزالتها قبل خمس سنوات.
 
وبحسب التقرير، فقد تم عرض نسبة البطارية مسبقًا بجانب رمز البطارية، ولكن تمت إزالته في عام 2017 مع إدخال الشق في أجهزة أيفون نظرًا لعدم وجود مساحة كبيرة لحشر النسبة المئوية إلى جانب المعلومات الأخرى، وبدءًا من iPhone X أو iOS 12 ، يحتاج المستخدمون إلى سحب مركز التحكم لأسفل للتحقق من نسبة البطارية، ولكن ليس بعد الآن، على الأقل لأولئك الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من مطور iOS 16.
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وفى الإصدار التجريبي من مطور iOS 16، وضعت أبل نسبة البطارية ضمن أيقونة البطارية، ولكن لم يتم تمكينه افتراضيًا، ولتمكينه سيتعين عليك الانتقال إلى الإعدادات، ثم البطارية، وتشغيل مفتاح تبديل "نسبة البطارية"، وسترى رمز بطارية أكبر قليلاً يوضح لك النسبة المئوية الحالية للبطارية.
 
ومن المثير للاهتمام أنه يغير اللون أيضًا، فعند توصيله يتحول إلى اللون الأخضر ويظهر رمز الإضاءة والأصفر عندما يكون أيفون في وضع الطاقة المنخفضة، ويتكيف مع الوضع الفاتح والظلام، لذلك يتحول رمز البطارية إلى اللون الأسود في الوضع الفاتح والأبيض في الوضع الداكن.
 
لكن لا يتوفر خيار رؤية النسبة المئوية للبطارية في شريط الحالة على iPhone XR وiPhone 11 وiPhone 12 mini و13 mini.
 
(اليوم السابع)
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