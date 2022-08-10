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تكنولوجيا وعلوم

رقم قياسي في درجات الحرارة العالمية لشهر تموز 2022!

Lebanon 24
10-08-2022 | 05:00
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كشفت بيانات الأقمار الصناعية، أن شهر تموز الماضي كان واحدًا من أكثر ثلاث سخونة على مستوى العالم، بينما كان في جنوب غرب أوروبا الأكثر دفئًا على الإطلاق من حيث ذروة الحرارة.
 
ولوحظت درجات حرارة أعلى من 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية) في أجزاء من البرتغال وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وفقًا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S).
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أدى هذا الطقس إلى تسجيل أرقام قياسية على الإطلاق لدرجة الحرارة القصوى عبر تلك المناطق، بما في ذلك في بريطانيا، التي شهدت أكثر أيامها حرارة على الإطلاق في 19 يوليو 2022.

وعانت كتل اليابسة في نصف الكرة الشمالي في الغالب من درجات حرارة أعلى من المتوسط ، كما تكشف البيانات، في حين عانى الكثير من أستراليا وآسيا الوسطى من درجات حرارة أقل من المتوسط.

قال فريا فامبورج، كبير العلماء في خدمة تغير المناخ في كوبرنيكوس: "يمكننا أن نتوقع استمرار رؤية فترات أكثر تواترًا وأطول من درجات الحرارة المرتفعة للغاية، مع زيادة درجات الحرارة العالمية بشكل أكبر".

وتشكل موجات الحر مخاطر جسيمة على صحة الإنسان، ويمكن أن تزيد من شدة وطول عمر العديد من الأحداث المناخية الكارثية الأخرى بما في ذلك حرائق الغابات والجفاف، مما يؤثر على المجتمع والنظم البيئية الطبيعية.
 
(اليوم السابع)
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