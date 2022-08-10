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تكنولوجيا وعلوم
للتخفّي... "واتسآب" يختبر ميزة جديدة
Lebanon 24
10-08-2022
|
08:00
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أطلق تطبيق المراسلة "واتس آب" وضع التخفي الذي يسمح لك بتحديد من يمكنه رؤيتك بحالة الاتصال بالإنترنت عبر التطبيق، وتعد الأداة واحدة من ثلاث ميزات خصوصية جديدة أعلن عنها مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta الأم لـ "واتس آب".
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وقال مارك زوكربيرج: "سنستمر في بناء طرق جديدة لحماية رسائلك والحفاظ عليها خاصة وآمنة مثل المحادثات وجها لوجه"، وتم إطلاق أدوات الخصوصية الثلاث الجديدة كـ "طبقات حماية إضافية عند المراسلة"، وفقا لـ "واتس آب".
وقال زوكربيرج: "تأتي ميزات الخصوصية الجديدة إلى "واتس آب": الخروج من الدردشات الجماعية دون إخطار الجميع، والتحكم بمن يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت، ومنع لقطات الشاشة من العرض بمجرد إرسال الرسائل".
ويتم طرح وضع التخفي لجميع المستخدمين هذا الشهر، وسيسمح لك باختيار من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت، ويضيف "واتس آب" أيضا القدرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على ترك المجموعات بصمت هذا الشهر، دون الحاجة إلى إخطار الجميع.
(اليوم السابع)
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