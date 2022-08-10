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تكنولوجيا وعلوم

رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:00
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كشفت تويوتا عن سيارة Yaris الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر السيارات الشبابية جمالا وتطورا، واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وتحمل هذه السيارة في تصميمها بعض ملامح سيارات Camry الجديدة لكنها تنفرد بشكل مميز للمصابيح وفتحات الهواء الموجودة على الهيكل، فضلا عن معيارية " DNGA" التي جعلت قمرتها توفر مساحات واسعة للركاب.
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وحصلت المركبة على هيكل بطول 4 أمتار و42 سنتيمترا، عرضه 170 سم، ارتفاعه 148 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 262 سم.
كما زودت تويوتا قمرتها بأحدث أنظمة المولتيميديا، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية حديثة بمقاس 9 بوصات تعمل مع أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، وحصلت المقاعد على غطاء من الجلد وأنظمة تدفئة وتبريد.

وحصلت Yaris Ati على نظام الدخول من دون مفتاح، وأنظمة لتشغيل المحرك والتكييف عن بعد، وأنظمة Toyota Safety Sense التي تتضمن التحكم التكيفي بالحركة، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار على الطرق السريعة، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة الرؤية الشاملة للمحيط عبر الكاميرات.

وستطرح نماذج هذه السيارة بمحركات بنزين بسعة 1.3 ليتر، ومحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 94 حصانا تستهلك 4 لترات من الوقود لكل 100 كلم مقطوعة فقط، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 15600 دولار تقريبا.

 
(روسيا اليوم)
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