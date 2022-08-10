ما هي مواصفات هاتف "OnePlus" الجديد؟

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بدأت OnePlus بالترويج لهاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة.ويأتي هاتف OnePlus Nord N20 SE بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (159.9/73.2/7.5) ملم، وزنه 173 غ، ومحمي من الماء والغبار.أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.ويعمل الهاتف بنظام Android 11 قابل للتحديث مع واجهات OxygenOS 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على 3 عدسات بدقة (64+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وزودته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية من المتوقع أن يكون نحو 270 يورو.