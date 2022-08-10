قبل معركة تويتر.. ماسك يبيع أسهما بالمليارات في تسلا

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باع إيلون ماسك ما قيمته نحو 7 مليارات دولار من الأسهم في شركته "تسلا"، حيث يقوم الملياردير بترتيب موارده المالية قبل معركته القضائية مع تويتر.وكتب ماسك في تغريدة في وقت متأخر من الثلاثاء: "في حال (نأمل ألا يحدث) أن تفرض تويتر إبرام هذه الصفقة.. من المهم تجنب البيع الطارئ لسهم تسلا".ويعد ماسك أكبر مساهم فردي في كل من تسلا وتويتر.ارتفعت أسهم تسلا بنحو 2 في المئة قبل دق جرس الافتتاح، الأربعاء.قفزت أسهم شركة تويتر، التي ارتفعت 16 في المئة الشهر الماضي، ومع تكهن كثيرين أن ماسك سيفوز في المعركة القضائية، قفزت مرة أخرى بنسبة 3 في المئة أخرى.والأسبوع الماضي، اتهم ماسك تويتر بالاحتيال في صفقة استحواذ لم تتم بقيمة 44 مليار دولار. وادعى أن تويتر حجبت معلومات هامة وضللت فريقه بشأن حجم قاعدة المستخدمين.