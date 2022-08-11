نظام iOS 16... تعرفوا إلى مميزاته

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أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية الخامسة من نظام iOS 16 للمطورين لأغراض اختبارها، حيث قدمت فيها بعض التغييرات الصغيرة لكن الملحوظة في نظام تشغيل هواتف آيفون، وفقاً لموقع "ماك رامرز"، وفي ما يلي الإضافات الجديدة:ووفقا لما ذكره موقع "رؤية"، عادت أيقونة البطارية في شريط الحالة لتُظهر الآن النسبة المئوية الدقيقة للبطارية، حيث يمكن تفعيل الخاصية في قسم البطارية في تطبيق الإعدادات.عند استخدام خيار تشغيل الصوت في تطبيق Find My لأحد الأجهزة، يوجد لدى بعض موديلات هواتف آيفون صوت جديد يتم إصداره، ويبدو الصوت أعلى ومميزاً عن الصوت المتوفر في النسخ السابقة من نظام iOS 16.عند أخذ لقطة شاشة، يمكن تحريرها ومن ثم النقر على «تم» فيظهر خيار لنسخ وحذف لقطة الشاشة بدلاً من حذفها.عند الضغط مطولاً على الزر الجانبي أو الضغط بسرعة للذهاب إلى شاشة الطوارئ، سيظهر اسم «مكالمة طارئة» (Emergency Call) بدلاً من Emergency SOS.