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تكنولوجيا وعلوم

نسخة جديدة من الكتب المطبوعة... كيف تعمل؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:00
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قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن مجموعة من الباحثين يعملون على إصدار نموذج جديد من الكتب المادية وربطها بالتكنولوجيا، أطلقوا عليه اسم "كتب الواقع المعزز". 

وستسمح كتب الواقع المعزز للمستخدمين بتمرير أصابعهم على أحد السطور في كتابٍ مادي مطبوع، ليظهر بعدها المحتوى المتصل على هواتفهم أو حواسيبهم المحمولة أو أجهزة التلفزيون الذكية. 
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سيكون التركيز التجاري الأساسي لهذه التقنية مفيداً في أدلة السفر والكتب التعليمية، لكن بالإمكان تكييفه مع الروايات الخيالية أيضاً، على حد تصريح المحاضر البارز في معهد التقنيات المتطورة بالجامعة، رادو سبوريا.
إذ يستطيع القارئ مثلاً أن يمرر إصبعه على اسم إحدى الشخصيات لتبرز قصة الشخصية بالكامل على هاتفه، أو ليحصل على تذكير بقصص الكتب السابقة من السلسلة.

تنتشر هذه المزايا في الكتب الإلكترونية، لكن التحدي يكمن في تكييف هذه التقنية مع الكتب المادية "دون إفساد تجربة قراءة الكتاب الورقي".
 
(عربي بوست)
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