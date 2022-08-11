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تكنولوجيا وعلوم
لا حرج بعد اليوم عند مغادرة مجموعات "واتساب"... ما السبب؟
Lebanon 24
11-08-2022
|
02:00
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سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق "واتساب" قريباً تجنُّب الإحراج الاجتماعي، عن طريق الخروج من المجموعات المزعجة برقيّ وفي صمت، وذلك من خلال ميزة جديدة تعتزم "واتساب" إطلاقها.
صحيفة The Guardian البريطانية قالت، إن التحديث الجديد سيأتي ضمن سلسلةٍ من التحديثات للتطبيق على مدار الأشهر المقبلة.
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سيتيح هذا التحديث للمستخدمين الخروج من المجموعات في صمت مع إشعار مديري المجموعة فقط، وتصف "واتساب" التحديثات الجديدة بأنها "مزايا للخصوصية" بهدف تحسين الأمان للمستخدمين.
في الوقت الحالي، يجري إشعار جميع الأعضاء في حال غادر المستخدم مجموعة على "واتساب"؛ مما يمثل وضعاً محرجاً في المجموعات الصغيرة ومزعجاً في المجموعات الأكبر.
(عربي بوست)
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