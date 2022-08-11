Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لا حرج بعد اليوم عند مغادرة مجموعات "واتساب"... ما السبب؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-979707-637957971008537459.jpg
Doc-P-979707-637957971008537459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق "واتساب" قريباً تجنُّب الإحراج الاجتماعي، عن طريق الخروج من المجموعات المزعجة برقيّ وفي صمت، وذلك من خلال ميزة جديدة تعتزم "واتساب" إطلاقها. 

صحيفة The Guardian البريطانية قالت، إن التحديث الجديد سيأتي ضمن سلسلةٍ من التحديثات للتطبيق على مدار الأشهر المقبلة.
Advertisement

سيتيح هذا التحديث للمستخدمين الخروج من المجموعات في صمت مع إشعار مديري المجموعة فقط، وتصف "واتساب" التحديثات الجديدة بأنها "مزايا للخصوصية" بهدف تحسين الأمان للمستخدمين.

في الوقت الحالي، يجري إشعار جميع الأعضاء في حال غادر المستخدم مجموعة على "واتساب"؛ مما يمثل وضعاً محرجاً في المجموعات الصغيرة ومزعجاً في المجموعات الأكبر.

(عربي بوست)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-08-10
16:00 | 2022-08-10
14:00 | 2022-08-10
11:00 | 2022-08-10
08:00 | 2022-08-10
05:00 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website