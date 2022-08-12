بعد توقفها لأكثر من عام... "بوينغ" تسلم أول طائرة 787 دريملاينر!

بدأت بوينغ في التغلب على أكبر عقباتها في الذاكرة الحديثة.

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وتشير CNBC إلى أن شركة تصنيع الطائرات قد سلمت أول طائرة 787 Dreamliner منذ أكثر من عام ، حيث زودت شركة American Airlines بواحدة من أصل تسع مركبات تتوقع استلامها في عام 2022.وأوقفت شركة بوينغ التصنيع مؤقتًا في ايار 2021 حيث راجعت إدارة الطيران الفيدرالية كيفية فحص الشركة للطائرات بعد سلسلة من مشاكل التصنيع.واضطرت الشركة إلى إيقاف عمليات التسليم عدة مرات في أقل من عام بعد اكتشاف مشاكل إنتاج خطيرة، مثل تباعد جسم الطائرة وفقا لما نقله موقع Engadget.وافقت إدارة الطيران الفيدرالية على شركة بوينغ فقط لاستئناف عمليات التسليم يوم الاثنين الماضي.(اليوم السابع)