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تكنولوجيا وعلوم

مع التغيّر المناخي... ما هو مصير أكبر صفيحة جليدية في العالم؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 02:00
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يمكن للصفيحة الجليدية التي تحتوي على حوالي 80% من الجليد في العالم أن تتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بما يصل إلى 16 قدمًا (خمسة أمتار) بحلول 2500.
 
فتوقع العلماء أن ذوبان الصفيحة الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية (EAIS)، التي تعد الأكبر في العالم، سيؤدي إلى هذه الزيادة إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع بالمعدل الحالي.
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(اليوم السابع)
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