شركة سيارات عالمية تطوّر أول روبوت يمكنه استكشاف سطح القمر!

لطالما اشتهرت شركة السيارات الكورية هيونداي بتصنيعها للسيارات، لكنها أعلنت مؤخرًا أنها بصدد التوجه إلى عالم تصنيع الروبوتات.

Advertisement

وأوضحت أنها تطور آلة يمكنها الصعود لسطح القمر.ولم توضح الشركة بالضبط نوع الروبوت الذي يصنعه الفريق، لكن التركيز في المقام الأول سيكون على مراعاة ظروف القمر القاسية.ولم تكشف الشركة بالضبط ما هي المهمة القمرية التي تتطلع إليها كمستفيد محتمل من التكنولوجيا.(المصري اليوم)