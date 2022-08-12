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تكنولوجيا وعلوم

منصة لتحويل الهيدروجين الى كهرباء... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-08-2022 | 12:00
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ابتكر العلماء في جامعة "نيجني نوفغورود" التكنولوجية الروسية مجمعا تقنيا من شأنه تحويل الهيدروجين إلى طاقة كهربائية.

أفاد بذلك يوم 11 أغسطس المكتب الصحفي لبرنامج "الأولوية" العلمي.

وأوضح الأخصائيون أن الهيدروجين يعد أكثر المواد شيوعا على الكرة الأرضية، ولديها طاقات كامنة هائلة. ويعتبر استخدامه أكثر نظافة من ناحية بيئية، مقارنة  بأنواع الوقود التقليدية، إذ أن المادة الوحيدة التي تنتج عن استخدامه هي الماء. لذلك فإن طاقة الهيدروجين يجب اعتبارها كأحد السبل الفعالة للانتقال إلى الاقتصاد الخالي من الكربون.
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وقال البروفيسور في قسم الطاقة الكهربائية والإمداد الكهربائي في جامعة "نيجني نوفغورود" الحكومية، أليكسي لوسكوتوف:" أظهرت تجاربنا أننا يمكن أن نحصل على معامل الكفاءة بمقدار 40%، ما يزيد عما هو عليه في المحطات الكهربائية العاملة حاليا والتي تنتج 30 – 35% من أصل 100% للطاقة الإجمالية الكامنة. أما بقية الطاقات فتخسر على شكل الحرارة وخسائر أخرى.

ويتألف المجمع التقني أساسا من المكونات روسية الصنع. أما برمجياته فقام العلماء في نيجني نوفغورود الروس بوضعها.

ويمكن استخدام مجامع كهذه، من شأنها إنتاج الكهرباء من الهيدروجين، في منشآت صناعة الغاز والنفط وفي سكة الحديد وفي مرافق إنتاجية أخرى. ويتميز المجمع التقني بأمان فائق، ما يسمح بالتقليل من احتمال حدوث الكوارث التكنولوجية.

وقال الأستاذ إن تكنولوجيا المجمع سيتم تطبيقها أولا في أحد المرافق التابع لصناعة النفط والغاز.

يذكر أن الدراسات في هذا المجال تجري في إطار برنامج "الأولوية"  التابع لوزارة العلوم والتربية وبدعم من الشركاء في الصناعة الوطنية الروسية." تاس"


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