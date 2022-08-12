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تكنولوجيا وعلوم

أول قطار صيني معلق في الهواء بمغناطيس... يمكنه البقاء في السماء بلا كهرباء (فيديو)

Lebanon 24
12-08-2022 | 16:00
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نجحت الصين في بناء أول قطار مغناطيسي معلق في الهواء بفضل مغناطيس دائم بإمكانه الحفاظ على القطار "في السماء"، حتى من دون تيار كهربائي.
وتم إنشاء السكك الحديدية التجريبية التي يبلغ طولها 800 متر باستخدام مواد مغناطيسات قوية تحتوي على عناصر أرضية نادرة، لإنتاج قوة رفع قوية بما يكفي لحمل قطار في الهواء، وبداخله 88 راكبا.
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وعلى عكس معظم القطارات المغناطيسية، يعمل هذا القطار على ارتفاع 10 أمتار فوق سطح الأرض.
ولا يوجد اتصال مادي مع السكة حيث يتحرك القطار أسفل السكة بسرعة 80 كم/ ساعة.
وفقًا للباحثين في جامعة Jiangxi للعلوم والتكنولوجيا، فإنه في ظل ظروف التعويم الحر وغياب الاحتكاك، لا يلزم سوى كمية صغيرة من الكهرباء لدفع القطار.
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