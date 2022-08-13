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تكنولوجيا وعلوم

بهذه الطريقة... "فيسبوك" و"إنستغرام" تتجسان على المستخدمين

Lebanon 24
13-08-2022 | 05:00
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كشف بحث جديد عن حيلة تلجا لها منصتا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" من أجل تعقب مستخدميهم.‏
وقال البحث الذي أعدّه مهندس سابق في شركة "غوغل"، يُدعى فيليكس كراوس، أن المنصتين تستخدمات "جافا سكريبت" في كل موقع إلكتروني يتم زيارته من داخل تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام"، الامر الذي يسمح لهما بتتبع المستخدمين عبر الإنترنت، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
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ولفت كراوس إلى أنه عند الضغط على رابط موقع إلكتروني من داخل تطبيقات المنصتين، فإنه لا يتم فتحه من خلال متصفح الويب الذي اختاره، سواء كان "سافاري" أو "فايرفوكس"، وإنما من داخل التطبيقات، وهنا يتم التجسس على المستخدمين.
 
(سبوتنيك)
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