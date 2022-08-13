فرض غرامة كبيرة على "غوغل"... كم بلغت؟

فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية على غوغل غرامة قدرها 60 مليون دولار أسترالي (42.7 مليون دولار) لتقديم الشركة إقرارات مضللة للمستهلكين حول استخدام وجمع بياناتهم الشخصية على هواتف أندرويد في الفترة ما بين كانون الثاني 2017 وكانون الأول 2018".

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