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تكنولوجيا وعلوم

فرض غرامة كبيرة على "غوغل"... كم بلغت؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:00
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فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية على غوغل غرامة قدرها 60 مليون دولار أسترالي (42.7 مليون دولار) لتقديم الشركة إقرارات مضللة للمستهلكين حول استخدام وجمع بياناتهم الشخصية على هواتف أندرويد في الفترة ما بين كانون الثاني 2017 وكانون الأول 2018".
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(سبوتنيك)
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