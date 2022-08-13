من جديد... مؤسس "تليغرام" يشتكي من سياسات شركة آبل!

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انتقد مؤسس"تليغرام" بافل دوروف، من جديد السياسات التي تتبعها شركة آبل تجاه التطبيقات ومطوري البرامج.وأشار دوروف في مدونة له على الإنترنت إلى "أن شركة آبل بقيت أسبوعين تتحقق من التحديث الجديد لتليغرام، ما حرم مستخدمي التطبيق من الحصول على الميزات الجديدة التي يقدمها التحديث".كما كتب دوروف في قناته على "تليغرام" إن "عملية التحقق من التطبيق قبل وضعه في متجر تطبيقات آبل غير شفافة، وآبل لا تقدم أية تعليقات". وأعرب عن ثقته بأن "مطوري التطبيقات الأقل شهرة يواجهون مشكلات أكثر في هذا الأمر".ويعتقد دوروف "أن مثل هذه التأخيرات التي تتعلق بالتحقق من التطبيقات من جانب آبل تحرم مطوري البرمجيات من أرباحهم"، وخصوصا أن المطورين مضطرين لدفع نحو 30% من عائدات تطبيقاتهم لشركتي غوغل وآبل مقابل عرض برمجياتهم وتطبيقاتهم في المتجرين الإلكترونيين التابعين لكلتا الشركتين.وأشار مؤسس "تليغرام" إلى أن "الهيئات المختصة بشؤون البرمجة والإنترنت في الاتحاد الأوروبي وعدة بلدان تنظر بشكل دوري إلى مثل هذه الانتهاكات، لكن هذا الأمر لا يعوض الضرر الاقتصادي التي تسببها الانتهاكات للمبرمجين والمطورين".