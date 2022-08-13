29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
من جديد... مؤسس "تليغرام" يشتكي من سياسات شركة آبل!
Lebanon 24
13-08-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد مؤسس"تليغرام" بافل دوروف، من جديد السياسات التي تتبعها شركة آبل تجاه التطبيقات ومطوري البرامج.
وأشار دوروف في مدونة له على الإنترنت إلى "أن شركة آبل بقيت أسبوعين تتحقق من التحديث الجديد لتليغرام، ما حرم مستخدمي التطبيق من الحصول على الميزات الجديدة التي يقدمها التحديث".
Advertisement
كما كتب دوروف في قناته على "تليغرام" إن "عملية التحقق من التطبيق قبل وضعه في متجر تطبيقات آبل غير شفافة، وآبل لا تقدم أية تعليقات". وأعرب عن ثقته بأن "مطوري التطبيقات الأقل شهرة يواجهون مشكلات أكثر في هذا الأمر".
ويعتقد دوروف "أن مثل هذه التأخيرات التي تتعلق بالتحقق من التطبيقات من جانب آبل تحرم مطوري البرمجيات من أرباحهم"، وخصوصا أن المطورين مضطرين لدفع نحو 30% من عائدات تطبيقاتهم لشركتي غوغل وآبل مقابل عرض برمجياتهم وتطبيقاتهم في المتجرين الإلكترونيين التابعين لكلتا الشركتين.
وأشار مؤسس "تليغرام" إلى أن "الهيئات المختصة بشؤون البرمجة والإنترنت في الاتحاد الأوروبي وعدة بلدان تنظر بشكل دوري إلى مثل هذه الانتهاكات، لكن هذا الأمر لا يعوض الضرر الاقتصادي التي تسببها الانتهاكات للمبرمجين والمطورين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طلاق شامل روكز و كلودين عون.. هل لباسيل علاقة به؟
Lebanon 24
طلاق شامل روكز و كلودين عون.. هل لباسيل علاقة به؟
06:42 | 2022-08-13
13/08/2022 06:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟
Lebanon 24
جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟
04:27 | 2022-08-13
13/08/2022 04:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
01:45 | 2022-08-13
13/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يتّهم "الثنائي الشيعي" علناً.. ماذا قال؟
Lebanon 24
باسيل يتّهم "الثنائي الشيعي" علناً.. ماذا قال؟
08:52 | 2022-08-13
13/08/2022 08:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يتم توزيع المساعدة القطرية للجيش
Lebanon 24
هكذا يتم توزيع المساعدة القطرية للجيش
01:31 | 2022-08-13
13/08/2022 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-08-13
سلسلة آيفون 14.. هذه مواعيد الإطلاق المتوقعة
16:00 | 2022-08-13
دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن جليد أنتركتيكا
14:00 | 2022-08-13
يعمل بسرعة قياسية... اليابانيون يبتكرون معالجًا كموميًّا
11:00 | 2022-08-13
OnePlus تدخل عالم الساعات الذكية وتنافس آبل! (فيديو)
08:00 | 2022-08-13
فرض غرامة كبيرة على "غوغل"... كم بلغت؟
05:00 | 2022-08-13
بهذه الطريقة... "فيسبوك" و"إنستغرام" تتجسان على المستخدمين
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
14/08/2022 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
14/08/2022 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
14/08/2022 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact