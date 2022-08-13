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تكنولوجيا وعلوم

OnePlus تدخل عالم الساعات الذكية وتنافس آبل! (فيديو)

Lebanon 24
13-08-2022 | 11:00
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تستعد OnePlus لطرح ساعة ذكية جديدة يتوقع لها أن تحقق مبيعات ممتازة، تنافس تلك التي تحققها ساعات آبل.

ومن المفترض أن تحصل ساعة OnePlus Nord Watch على هيكل مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وأن تزود بشاشة لمسية مستطيلة الشكل منحنية الحواف بمقاس 1.31 بوصة.
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وستعمل الساعة على الأغلب بمعالج Exynos 9110، ومعالج رسوميات Mali T733، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، كما ستجهز بذاكرة داخلية 16 غيغابايت.

وستزودها OnePlus بمكبرات صوت ومايكروفونات للرد على المكالمات الهاتفية، ومستشعر لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات حديثة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.
 
 
وسيكون بإمكان هذه الساعة العمل مع الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بنظامي أندرويد وiOS ، كما سيمكنها الاقتران مع أحدث شبكات الإنترنت اللاسلكية، وستزود بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام لتحديد موقعها في حال فقدانها، وستطرح بألوان أساسية هي الأسود والأبيض والذهبي، وبسعر منافس قد لا يتجاوز الـ 115 دولارا على الأغلب.
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