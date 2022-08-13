o
بيروت
33
o
طرابلس
o
صور
27
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن جليد أنتركتيكا
Lebanon 24
13-08-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت دراسة جديدة أن ذوبان الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية أسرع من المتوقع بنسبة 40 في المئة، عما كان متوقعا في السابق، مما سيؤدي إلى تسريع ارتفاع منسوب مياه البحار.
وأنشأ علماء أميركيون في ولاية كاليفورنيا نموذجا مناخيا، يأخذ في الحسبان تأثير التيارات المحيطية الساحلية في قارة أنتركتيكا.
Advertisement
وأضافوا أن هذه التيارات الضيقة تشكل مياها دافئة، تساهم في إذابة الجروف الجليدية، التي هي عبارة عن طبقة ضخمة من الجليد تعوم فوق المياه.
ويشير النموذج إلى أن معدل الذوبان أعلى بنسبة 20- 40 في المئة من التوقعات السابقة، التي خلصت إليها نماذج أخرى في الماضي.
وتؤدي الجروف الجليدية دورا مهما في عزل الجليد البري عن السقوط في مياه المحيط، ولذلك فإن ذابت هذه الجروف، يمكن في النهاية أن يرتفع مستوى سطح المياه في البحار.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة التي نشرت في دورية "Science Advances"، آندي تومسون: "إذا كانت الآلية التي درسناها نشطة في العالم الحقيقي، فهذا يعني أن معدل الذوبان سيزيد بنسبة 20- 40 في المئة، فوق التوقعات الخاصة بنماذج المناخ العالمي، التي لا يمكنها عدة محاكاة التيارات القوية القريبة من القارة المتجمدة الجنوبية".
وساهمت عوامل التغير المناخي من سرعة ذوبان هذه الطبقة الهامة، مما يهدد قدرتها على كبح تدفق الغطاء الجليدي في القارة نحو المحيطات.
ومن أجل الدراسة، ركز الفريق على منطقة واحدة من القارة القطبية الجنوبية، تشهد تغيرات دراماتيكية بسبب التغير المناخي.
ونشر العلماء آليات ذاتية القيادة في هذه المنطقة، واستخدمت بيانات من أدوات مثبتة على فيلة البحر في المنطقة لقياس درجة الحرارة والملوحة في الماء والجليد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طلاق شامل روكز و كلودين عون.. هل لباسيل علاقة به؟
Lebanon 24
طلاق شامل روكز و كلودين عون.. هل لباسيل علاقة به؟
06:42 | 2022-08-13
13/08/2022 06:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟
Lebanon 24
جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟
04:27 | 2022-08-13
13/08/2022 04:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
01:45 | 2022-08-13
13/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يتّهم "الثنائي الشيعي" علناً.. ماذا قال؟
Lebanon 24
باسيل يتّهم "الثنائي الشيعي" علناً.. ماذا قال؟
08:52 | 2022-08-13
13/08/2022 08:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يتم توزيع المساعدة القطرية للجيش
Lebanon 24
هكذا يتم توزيع المساعدة القطرية للجيش
01:31 | 2022-08-13
13/08/2022 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-08-13
سلسلة آيفون 14.. هذه مواعيد الإطلاق المتوقعة
16:00 | 2022-08-13
من جديد... مؤسس "تليغرام" يشتكي من سياسات شركة آبل!
14:00 | 2022-08-13
يعمل بسرعة قياسية... اليابانيون يبتكرون معالجًا كموميًّا
11:00 | 2022-08-13
OnePlus تدخل عالم الساعات الذكية وتنافس آبل! (فيديو)
08:00 | 2022-08-13
فرض غرامة كبيرة على "غوغل"... كم بلغت؟
05:00 | 2022-08-13
بهذه الطريقة... "فيسبوك" و"إنستغرام" تتجسان على المستخدمين
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
14/08/2022 06:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
14/08/2022 06:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
14/08/2022 06:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact