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تكنولوجيا وعلوم
سلسلة آيفون 14.. هذه مواعيد الإطلاق المتوقعة
Lebanon 24
13-08-2022
|
23:00
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إذا كنت متحمسا لشراء الهاتف الجديد من أبل، آيفون 14، فبكل تأكيد سترغب في معرفة موعد الكشف عن الهاتف المنتظر.
ودأبت شركة أبل على الكشف عن أحدث أجهزتها، وخاصة هاتف آيفون، في مؤتمر سنوي تعقده في شهر سبتمبر من كل عام، لكن الشركة لم تكشف حتى الآن عن موعد محدد بشأن هاتفها الجديد آيفون 14.
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ومن المتوقع أن تزيح أبل الستار عن الهواتف التالية: آيفون 14، وآيفون 14 ماكس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، وثلاثة طرز جديدة من ساعة أبل، بالإضافة إلى سماعة جديدة من طراز "إيربودز".
وقالت مجلة "فوربس" الأميركية، نقلا عن متخصصين في التكنولوجيا، إن هناك توقعات بالكشف عن الهواتف الجديدة في 6 أيلول المقبل، على أن تكون متوفرة في الأسواق في 16 من الشهر ذاته.
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