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تكنولوجيا وعلوم

بعد تأخير أسبوعين بسبب أبل.. تليجرام تطلق تحديثها الجديد

Lebanon 24
14-08-2022 | 16:00
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أطلقت خدمة تليجرام أخيراً تحديثها الجديد لتطبيقها على الهواتف الذكية، لتقدم للمستخدمين مجموعة من المزايا الجديدة المتعلقة بالرموز التعبيرية، وذلك بعد تأخره لأسبوعين بسبب أبل.

التحديث الجديد يفتقر إلى ميزة مهمة وهي Telemoji، التي تتمثل في رموز تعبيرية تقليدية، ولكنها تتميز عن شكلها التقليدي بقيامها بحركات تثري تجربة التواصل الفوري بين المستخدمين.
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ودفع ذلك الأمر بافيل ديوروف، مؤسس ومدير تليجرام التنفيذي، أن يتوقع طلب أبل بعدم تضمين تلك الميزة داخل التحديث الجديد، وكان ذلك شرطها للموافقة على توصيل التحديث لمستخدمي الخدمة عبر مختلف أجهزتها، وفقا لما نشره "ديوروف".
جاء قبول أبل لتحديث تليجرام الجديد بعد أسبوعين كاملين من تعطيله خلف قيود عملية المراجعة. ونشر "ديوروف" الأسبوع الماضي منشوراً يعبر خلاله عن انزعاجه الشديد من تباطؤ فريق المراجعة لدى متجر أبل AppStore، دون إبداء أي تفسير واضح أو تعليق رسمي مفهوم.
كما يقدم تحديث تليجرام الجديد منصة Telegram Emoji Platforrm والرموز التعبيرية المتحركة في الرسائل، وكذلك مجموعات مصممة "إيموجيز"بشكل حصري، إلى جانب إعدادات خصوصية جديدة خاصة بالرسائل الصوتية، بحسب بيان.

واستخدام منصة تصميم الإيموجيز الجديدة سيكون متاحاً للمشتركين في الإصدار المدفوع للخدمة "تليجرام بريميوم"، والذي يبلغ اشتراكه 4.99 دولار.
 
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