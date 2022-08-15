تحديثات جديدة في عالم "غوغل"... ما هي؟

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تهدف سلسلة من التحديثات تقوم بها غوغل (Google) للطريقة التي يتم بها عرض نتائج البحث وتحديد أولوياتها، إلى مكافحة المعلومات المضللة باستخدام إرشادات المحتوى.ويتمحور التحديث الجديد حول جودة نتائج البحث، فإذا لم يكن غوغل واثقًا من الجودة الإجمالية للنتائج عند بحثك عن شيء ما، فسيخبرك الآن في الجزء العلوي من صفحة النتائج.وقال باندو ناياك نائب رئيس البحث في غوغل، في منشور للشركة على مدونتها يوم الخميس، "هذا لا يعني أنه لا توجد معلومات مفيدة متاحة، أو أن نتائج معينة لا تتوافق مع المعايير".وكمثال على ذلك، استشهدت غوغل بمثال عن نتائج بحث شمل جملة "التواصل مع المتنورين"، في إشارة إلى نظرية مؤامرة شائعة مفادها أن مجتمعًا من النخب يسيطر سرّا على العالم، حيث أظهر البحث رسالة تقول "يبدو أنه لا يوجد العديد من النتائج الجيدة لبحثك".وتعدّ هذه الخطوة جزءًا من التحديثات الأوسع التي يقوم بها محرك البحث الأكثر شهرة في العالم، لتحسين جودة المعلومات التي تظهر في عالم مليء بالمعلومات المضللة عبر الإنترنت.وقال ناياك "لسنا قادرين على معرفة حقيقة مليارات الوثائق على الويب.. إنه ليس شيئًا يمكن للخوارزميات اكتشافه، وهو ليس شيئًا يمكن لأي شخص أو حتى مؤسسة كبيرة القيام به. لذا، بدلاً من ذلك، ما طورناه هو عملية لفهم إشارات الجودة وموثوقية المصادر على الويب".وتعرض غوغل بالفعل إرشادات مماثلة للمحتوى عندما يكون موضوع البحث جديدًا أو يتطور بسرعة ولا توجد مصادر موثوقة كافية يمكن أن تظهر في النتائج بعدُ، والتحديث الجديد سيكون طريقة أخرى لنصيحة المستخدمين بعدم الاعتماد بشكل عشوائي على غوغل كمصدر للحقائق.وتعمل غوغل على تحسين جودة "المقتطفات" (snippets)، وهي قطع صغيرة من المعلومات تأخذها من صفحات الويب وتقدمها بخط عريض كإجابات أعلى الموقع مباشرةً عند طرح أسئلة محددة، مثل "ما طول سور الصين العظيم؟"."الجزيرة"