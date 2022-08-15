Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديثات جديدة في عالم "غوغل"... ما هي؟

Lebanon 24
15-08-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-980986-637961632570907792.jpg
Doc-P-980986-637961632570907792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تهدف سلسلة من التحديثات تقوم بها غوغل (Google) للطريقة التي يتم بها عرض نتائج البحث وتحديد أولوياتها، إلى مكافحة المعلومات المضللة باستخدام إرشادات المحتوى.

ويتمحور التحديث الجديد حول جودة نتائج البحث، فإذا لم يكن غوغل واثقًا من الجودة الإجمالية للنتائج عند بحثك عن شيء ما، فسيخبرك الآن في الجزء العلوي من صفحة النتائج.
Advertisement

وقال باندو ناياك نائب رئيس البحث في غوغل، في منشور للشركة على مدونتها يوم الخميس، "هذا لا يعني أنه لا توجد معلومات مفيدة متاحة، أو أن نتائج معينة لا تتوافق مع المعايير".

وكمثال على ذلك، استشهدت غوغل بمثال عن نتائج بحث شمل جملة "التواصل مع المتنورين"، في إشارة إلى نظرية مؤامرة شائعة مفادها أن مجتمعًا من النخب يسيطر سرّا على العالم، حيث أظهر البحث رسالة تقول "يبدو أنه لا يوجد العديد من النتائج الجيدة لبحثك".

وتعدّ هذه الخطوة جزءًا من التحديثات الأوسع التي يقوم بها محرك البحث الأكثر شهرة في العالم، لتحسين جودة المعلومات التي تظهر في عالم مليء بالمعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وقال ناياك "لسنا قادرين على معرفة حقيقة مليارات الوثائق على الويب.. إنه ليس شيئًا يمكن للخوارزميات اكتشافه، وهو ليس شيئًا يمكن لأي شخص أو حتى مؤسسة كبيرة القيام به. لذا، بدلاً من ذلك، ما طورناه هو عملية لفهم إشارات الجودة وموثوقية المصادر على الويب".

وتعرض غوغل بالفعل إرشادات مماثلة للمحتوى عندما يكون موضوع البحث جديدًا أو يتطور بسرعة ولا توجد مصادر موثوقة كافية يمكن أن تظهر في النتائج بعدُ، والتحديث الجديد سيكون طريقة أخرى لنصيحة المستخدمين بعدم الاعتماد بشكل عشوائي على غوغل كمصدر للحقائق.

وتعمل غوغل على تحسين جودة "المقتطفات" (snippets)، وهي قطع صغيرة من المعلومات تأخذها من صفحات الويب وتقدمها بخط عريض كإجابات أعلى الموقع مباشرةً عند طرح أسئلة محددة، مثل "ما طول سور الصين العظيم؟"."الجزيرة" 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-08-15
05:00 | 2022-08-15
02:00 | 2022-08-15
23:00 | 2022-08-14
16:00 | 2022-08-14
14:00 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website