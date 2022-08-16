الآن هو أسوأ وقت لشراء هواتف آيفون... ما السبب؟

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في كثير من الأحيان يؤثر توقيت الشراء على سعر المنتج الذي تشتريه، وبالنسبة لشراء الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب فإن هناك أوقاتا معينة تكون هي الأفضل، عند قرار شراء هاتف جديد، أما بالنسبة لراغبي شراء هواتف آيفون، فيجب عليهم الانتظار ، حيث يحذر الخبراء من شراء هواتف shoppingmode آيفون جديدة هذه الفترة.وفقا لموقع CNET فإن الوقت الحالي هو أسوأ وقت عادة لشراء هواتف آيفون، حيث أن إطلاق هواتف iPhone 14 الأحدث من قبل سيتم في منتصف شهر ايلول القادم، وستبدأ الشركة في توفيرها في الأسواق نهاية كانون الاول، وبعدها تبدأ الخصومات على هواتف آيفون الأقدم.ويرى عدد من الخبراء أن أسعار الهواتف في الفترة الحالية، خاصة قبل إعلان آبل لهواتفها الرئيسية القادمة iPhone 14 تتأثر بشكل كبير مما يجعلها مرتفعة بشكل ملحوظ، ولكن بعد الإعلان وبدء توفر الهواتف الجديدة تقوم الشركة نفسها بتخفيض أسعار الهواتف الأقدم مما يجبر الموزعين في المتاجر المختلفة عالميا بخفض السعر.ومن الأمور الخاطئة التي يقع فيها الكثير من راغبي شراء هواتف آيفون، هي : قرار شراء هواتف shoppingmode آيفون الجديدة وقت الإعلان عنها، حيث يعتبر هذا الأمر خاطي تماما، لأن أسعار الهواتف تكون مرتفعة للغاية، وأنه عند الانتظار لنهاية العام مثل موسم التخفيضات في البلاك فرايدي أو الانتظار لرأي السنة يكون السعر أقل كثيرا.وإذا كنت تريد شراء هاتف آيفون جديد، ولكن شخص مهتم بالتوفير فمن الأفضل شراء طرز shoppingmode آيفون القديمة والتي ستوفر لك الكثير من الأموال، ومن الأفضل أيضا أن تجرب مع هواتف سلسلة آيفون iPhone 12 و iPhone 11 بدلا من شراء iPhone 13 لأنه سيكون مرتفع السعر نسبيا.يعتقد البعض أن 5G ليست ضرورية ، في الوقت الحالي، لذلك إذا كنت من المستخدمين الذين لا يحتفظون بهواتفهم لفترات طويلة فلا تشتري هواتف 5G لأن شراء هاتف 5G ليس ضروريا في عام 2022، أما إذا كنت من الذين يحتفظون بهواتفهم لعدة سنوات قادمة فمن الجيد التأكد من أن هاتفك القادم يحتوي على 5G