Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بدءاً من هذا التاريخ... موظفو شركة "آبل" يعودون للعمل من المكتب!

Lebanon 24
16-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-981282-637962497869915993.jpg
Doc-P-981282-637962497869915993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استدعت شركة آبل موظفيها في مقاطعة سانتا كلارا بالقرب من مقر الشركة في كاليفورنيا للعودة للعمل من المكتب بدءاً من أيلول، حيث من المتوقع أن يعملوا 3 أيام أسبوعياً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، و"CNBC"، و"The Verge".
Advertisement

وسيُطلب من موظفي آبل الذهاب إلى مكاتبهم يومي الثلاثاء والخميس. فيما ستختار الفرق الفردية يوماً ثالثاً إضافياً للعمل الشخصي.

وتعد هذه الخطوة علامة على أن آبل لا تزال ملتزمة بالعمل الشخصي، إذ لطالما ركزت ثقافة آبل بشدة على الاجتماعات والعروض التوضيحية الشخصية، كما أنها تطور وتبيع الأجهزة، الأمر الذي يتطلب حضور الموظفين فعلياً.

وخلال الصيف، كان موظفو آبل يعملون من مكاتبهم يومين في الأسبوع. وكانت الشركة تخطط للانتقال إلى نظام يعمل فيه الموظفون من المكتب 3 أيام في الأسبوع في وقت سابق من هذا العام قبل أن تؤخر الخطوة في أيار، مشيرة إلى ارتفاع حالات كوفيد.

 
(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-08-16
11:00 | 2022-08-16
08:00 | 2022-08-16
05:00 | 2022-08-16
02:36 | 2022-08-16
02:00 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website