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تكنولوجيا وعلوم
بدءاً من هذا التاريخ... موظفو شركة "آبل" يعودون للعمل من المكتب!
Lebanon 24
16-08-2022
|
16:00
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استدعت شركة آبل موظفيها في مقاطعة سانتا كلارا بالقرب من مقر الشركة في كاليفورنيا للعودة للعمل من المكتب بدءاً من أيلول، حيث من المتوقع أن يعملوا 3 أيام أسبوعياً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، و"CNBC"، و"The Verge".
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وسيُطلب من موظفي آبل الذهاب إلى مكاتبهم يومي الثلاثاء والخميس. فيما ستختار الفرق الفردية يوماً ثالثاً إضافياً للعمل الشخصي.
وتعد هذه الخطوة علامة على أن آبل لا تزال ملتزمة بالعمل الشخصي، إذ لطالما ركزت ثقافة آبل بشدة على الاجتماعات والعروض التوضيحية الشخصية، كما أنها تطور وتبيع الأجهزة، الأمر الذي يتطلب حضور الموظفين فعلياً.
وخلال الصيف، كان موظفو آبل يعملون من مكاتبهم يومين في الأسبوع. وكانت الشركة تخطط للانتقال إلى نظام يعمل فيه الموظفون من المكتب 3 أيام في الأسبوع في وقت سابق من هذا العام قبل أن تؤخر الخطوة في أيار، مشيرة إلى ارتفاع حالات كوفيد.
(العربية)
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