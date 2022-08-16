دراسة تكشف مصدرا غير متوقع لوصول "كميات مياه" إلى الأرض

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كشف علماء بعد تحليل عينات نادرة جُمعت في مهمة فضائية يابانية استمرت ست سنوات، أن كميات من المياه قد تكون وصلت إلى الأرض بواسطة كويكبات من أقاصي المجموعة الشمسية.ولتسليط الضوء على أصول الحياة وتكوين الكون، يفحص باحثون مواد أعيدت إلى الأرض عام 2020 من الكويكب ريوغو.وقد جُمع 5.4 غرامات من الصخور والغبار بواسطة مسبار فضاء ياباني يُدعى "هايابوسا-2"، هبط على الجسم السماوي وأطلق "مصادماً" على سطحه.وبدأ نشر الدراسات حول هذه المواد، وفي حزيران، قال باحثون إنهم عثروا على مادة عضوية أظهرت أن بعض الركائز الأساسية للحياة على الأرض، كالأحماض الأمينية، ربما تكون قد تشكلت في الفضاء.وفي دراسة جديدة نُشرت نتائجها في مجلة"نيتشر أسترونومي"، قال العلماء إن عينات ريوغو يمكن أن تعطي أدلة على لغز كيفية ظهور المحيطات على الأرض قبل مليارات السنين.