28
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
27
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
دراسة تكشف مصدرا غير متوقع لوصول "كميات مياه" إلى الأرض
Lebanon 24
16-08-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف علماء بعد تحليل عينات نادرة جُمعت في مهمة فضائية يابانية استمرت ست سنوات، أن كميات من المياه قد تكون وصلت إلى الأرض بواسطة كويكبات من أقاصي المجموعة الشمسية.
ولتسليط الضوء على أصول الحياة وتكوين الكون، يفحص باحثون مواد أعيدت إلى الأرض عام 2020 من الكويكب ريوغو.
Advertisement
وقد جُمع 5.4 غرامات من الصخور والغبار بواسطة مسبار فضاء ياباني يُدعى "هايابوسا-2"، هبط على الجسم السماوي وأطلق "مصادماً" على سطحه.
وبدأ نشر الدراسات حول هذه المواد، وفي حزيران، قال باحثون إنهم عثروا على مادة عضوية أظهرت أن بعض الركائز الأساسية للحياة على الأرض، كالأحماض الأمينية، ربما تكون قد تشكلت في الفضاء.
وفي دراسة جديدة نُشرت نتائجها في مجلة"نيتشر أسترونومي"، قال العلماء إن عينات ريوغو يمكن أن تعطي أدلة على لغز كيفية ظهور المحيطات على الأرض قبل مليارات السنين.
وقالت الدراسة التي أجراها علماء من اليابان ودول أخرى ونُشرت الاثنين "الكويكبات من النوع سي المتطايرة والغنية بالمواد العضوية ربما كانت أحد المصادر الرئيسية لمياه الأرض".
وأشارت إلى أن "توصيل المواد المتطايرة (أي المواد العضوية والماء) إلى الأرض ما يزال موضع نقاش كبير".
لكن المواد العضوية الموجودة "في جسيمات ريوغو، المحددة في هذه الدراسة، ربما تمثل أحد المصادر المهمة للمواد المتطايرة".
وافترض العلماء أن مثل هذه المواد ربما يكون له "أصل خارج المجموعة الشمسية"، لكنهم قالوا إن "من غير المرجح أن تكون المصدر الوحيد للمواد المتطايرة التي وصلت إلى الأرض في بداية تكوينها".
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة واحدة تمنحكم 3 مليون ليرة بـ24 ساعة.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة واحدة تمنحكم 3 مليون ليرة بـ24 ساعة.. ما هي؟
15:21 | 2022-08-16
16/08/2022 03:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخل إلى لبنان قريباً.. سفارة بارزة تكشف مصدرها!
Lebanon 24
ملايين الدولارات ستدخل إلى لبنان قريباً.. سفارة بارزة تكشف مصدرها!
14:23 | 2022-08-16
16/08/2022 02:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ في لبنان يحصلُ على 24 ساعة من الكهرباء.. أينَ هو؟
Lebanon 24
مكانٌ في لبنان يحصلُ على 24 ساعة من الكهرباء.. أينَ هو؟
13:34 | 2022-08-16
16/08/2022 01:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل "يقوطب" على لقاء "القصر" ويفخّخ إمكانات التوصل إلى تسوية حكومية
Lebanon 24
باسيل "يقوطب" على لقاء "القصر" ويفخّخ إمكانات التوصل إلى تسوية حكومية
02:00 | 2022-08-17
17/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-16
16/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-08-17
"Geely" تكشف عن سيارتها الجديدة... ما هي ميزاتها؟
08:00 | 2022-08-17
طائرة من دون أجنحة.. إليكم تفاصيل عن آلة ناسا المثيرة الجدل
05:00 | 2022-08-17
التراجع عن حذف الرسائل.. ميزة جديدة من واتساب
02:00 | 2022-08-17
في هذا البلد.. تطوير كلب آلي قادر على إطلاق الصواريخ (فيديو)
16:00 | 2022-08-16
بدءاً من هذا التاريخ... موظفو شركة "آبل" يعودون للعمل من المكتب!
14:00 | 2022-08-16
إيلون ماسك يُعلن عن إنتاج مليون سيارة "تسلا" كهربائية في الصين
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
17/08/2022 20:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
17/08/2022 20:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
17/08/2022 20:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact