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تكنولوجيا وعلوم

التراجع عن حذف الرسائل.. ميزة جديدة من واتساب

Lebanon 24
17-08-2022 | 05:00
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نواجه جميعًا تلك اللحظة التي نحتاج فيها إلى حذف رسالة للجميع على واتس آب، لكن في بعض الأحيان ، نحذف رسالة عن طريق الخطأ ، أو الأسوأ من ذلك ، نحذفها لأنفسنا فقط بدلاً من الآخرين، لكن لا تقلق بعد الآن، إذ أن واتس آب سيوفر الآن  زر "تراجع" جديد للرسائل المحذوفة.
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ففي وقت سابق من هذا العام، ذكرت WABetaInfo أن واتس آب يختبر زر "تراجع" لاستعادة رسالة إذا تم حذفها عن طريق الخطأ، والآن ، يقال إن الميزة يتم طرحها على عدد قليل من المستخدمين باستخدام واتس آب لنظام Android الإصدار التجريبي 2.22.18.13. ومع ذلك ، لا يظهر الزر إلا عندما يقوم المستخدمون بحذف رسالة لأنفسهم.
 
عندما يقوم المستخدم بحذف رسالة لنفسه باستخدام الزر "حذف من أجلي" ، يظهر إشعار شريط وجبات خفيفة عائم في الجزء السفلي يعرض زر "تراجع". يؤكد الإشعار أيضًا أنه تم حذف الرسالة، لاحظ أن زر "تراجع" لن يظهر إلا لبضع ثوانٍ ، ولكن واتس آب قد يقرر زيادة المدة لاحقًا.
 
ويمكننا أن نتوقع ظهور زر "تراجع" قريبًا في الإصدار الثابت من التطبيق نظرًا لأن الميزة قد وصلت بالفعل إلى الإصدار التجريبيـ، ومع ذلك ، لا توجد أي معلومات حول متى سيكون زر "التراجع" متاحًا للجميع، ويعمل واتس آب المملوك لميتا أيضًا على خيار لتعديل رسالة مرسلة، ويقال إن القدرة على حفظ الرسائل المختفية قيد التطوير.
 
(اليوم السابع)
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