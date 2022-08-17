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تكنولوجيا وعلوم

طائرة من دون أجنحة.. إليكم تفاصيل عن آلة ناسا المثيرة الجدل

Lebanon 24
17-08-2022 | 08:00
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طورت وكالة ناسا طائرة بلا أجنحة منذ أكثر من 50 عام، حيث سميت النموذج الأولي للطائرة M2-F1 التي أجريت أول رحلة لها في في 16 آب 1963، وكانت تشبه هذه الطائرة حوض استحمام طائر. 
 
وفقا لما ذكره موقع "Space"، اختبرت وكالة ناسا مفهوم جديد يسمى جسم الرفع، وهو عبارة عن طائرة شراعية غير مزودة بمحركات توفر طريقة بديلة لإعادة المركبات الفضائية الموجهة إلى الأرض، وبدلاً من الانطلاق من السماء في إعادة الدخول، يهبط الجسم الرفع مثل الطائرة.
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كما أنه في أول رحلة تجريبية لها، تم سحب M2-F1  حوالى 12000 قدم في الهواء بواسطة C-47 Skytrain ثم تم إطلاقها.
 
وكان طيار الاختبار ميلت طومسون في قمرة القيادة، وأحضر الطائرة الشراعية للهبوط السلس في كاليفورنيا بعد هبوط دام دقيقتين.
 
(اليوم السابع)
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