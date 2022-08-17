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تكنولوجيا وعلوم

"Geely" تكشف عن سيارتها الجديدة... ما هي ميزاتها؟

Lebanon 24
17-08-2022 | 11:00
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كشفت شركة "Geely" الصينية عن مركبتها الجديدة التي يتوقع أن تكون من بين أقوى المنافسين لسيارات "Toyota Hilux" الحديثة.
 
ويمكن مقارنة مركبة Radar RD6 الجديدة بسيارات Toyota Hilux أو Isuzu D-Max، من حيث الحجم، فقد حصلت على هيكل بطول 5 أمتار و26 سنتيمترا، عرضه 190 سم، ارتفاعه 183 سم، ووزنه 2090 كلغ تقريبا.
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وحصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية عملاقة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وحصلت السيارة على منافذ USB-C، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وحاملات أكواب بميزة التسخين.

وزودت Geely صندوق الأمتعة الخلفي لهذه السيارة بـ 4 مآخذ كهربائية لتشغيل المصابيح أو المعدات التي تلزم الركاب أثناء النزهات أو الرحلات في الطبيعة، كما زودتها بأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرق، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتقادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 272 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان، وستحصل على بطاريات تكفيها لتقطع 600 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.
 
 
(روسيا اليوم)
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