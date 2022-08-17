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تكنولوجيا وعلوم
ما هي مواصفات هاتف "Vivo" الجديد... وماذا كُشف عن سعره؟
Lebanon 24
17-08-2022
|
14:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ومواصفات هاتف Vivo الجديد الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة من حيث المواصفات والأسعار.
ويأتي الهاتف بهيكل متين محاط بإطار من الألومينيوم، ومحمي من الماء والغبار، وزنه 179 غ.
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أما شاشة الجهاز فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.
وسيعمل الهاتف بسرعة عالية مع البيانات وشبكات 5G بفضل معالج Mediatek Dimensity 900، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ونظام "أندرويد-12" قابل للتحديث.
وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل فيها كاميرا لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل.
وزودته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4830 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فيتوقع أن يكون نحو 250 دولارا.
(روسيا اليوم)
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