Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ما هي مواصفات هاتف "Vivo" الجديد... وماذا كُشف عن سعره؟

Lebanon 24
17-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-981603-637963368177562560.jpg
Doc-P-981603-637963368177562560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ومواصفات هاتف Vivo الجديد الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة من حيث المواصفات والأسعار.

ويأتي الهاتف بهيكل متين محاط بإطار من الألومينيوم، ومحمي من الماء والغبار، وزنه 179 غ.
Advertisement

أما شاشة الجهاز فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بسرعة عالية مع البيانات وشبكات 5G بفضل معالج Mediatek Dimensity 900، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ونظام "أندرويد-12" قابل للتحديث.

وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل فيها كاميرا لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل.

وزودته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4830 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فيتوقع أن يكون نحو 250 دولارا.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-08-17
16:00 | 2022-08-17
11:00 | 2022-08-17
08:00 | 2022-08-17
05:00 | 2022-08-17
02:00 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website