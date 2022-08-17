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تكنولوجيا وعلوم
ما حقيقة "الكلب المسلح"؟
Lebanon 24
17-08-2022
|
23:00
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أثار ظهور "كلب آلي" مزود بقاذفة صواريخ مضادة للدبابات في المنتدى العسكري للجيش الروسي، جدلا كبيرا على الصحف والمواقع الاجتماعية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مهندسين روس في شركة "Machine Intellect" نجحوا في تطوير "كلب آلي قادر على حمل الأسلحة وإطلاقها"، مشيرة إلى أنه جرى عرضه لأول مرة أول أمس الاثنين في المنتدى العسكري الدولي للجيش الروسي، وأطلق عليه لقب "M-81".
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وأوضحت أن الكلب الآلي قادر على العمل في سيناريوهات عسكرية مختلفة، مثل التنقل عبر المناطق التي مزقتها الحرب لمسحها ولتوصيل الأدوية وتحديد أهداف معينة وغيرها من المهام..
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية الكلب الآلي المغطى بقماش أسود وهو يحمل قاذفة صواريخ على ظهره ويمشي ويقف ويجلس كيفما يشاء وسط ردهات المعرض.
وحازت الفيديوهات ملايين المشاهدين والتعليقات، حيث عبر أغلبهم عن خوفهم من فكرة تطوير "كلب مسلح"، حيث قال أحدهم، على تويتر "كل الخوف من الآت القتل المستقبلية"، فيما ذكر آخر "هذا ما أظهروه في المعرض، وما خفي كان أعظم!"
من جهته، كشف موقع "ذا إنسايدر" أن "الكلب المسلح الروسي" ليس اختراعا غير مسبوق، فقد سبقت الصين لهذا النوع من الروبوتات.
وأبرز أن الشركة الصينية "Unitree Robotics" كانت قد طورت كلبا مشابها عبارة عن "روبوت منزلي" يباع لعموم الناس مقابل 2700 دولار على موقعها، و420 دولارًا على موقع "علي إكسبريس"، أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في الصين.
ولم يعلق مطورو "M-81" حتى الآن على التشابه مع الكلب الآلي الصيني.
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