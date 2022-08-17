ما حقيقة "الكلب المسلح"؟





وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مهندسين روس في شركة "Machine Intellect" نجحوا في تطوير "كلب آلي قادر على حمل الأسلحة وإطلاقها"، مشيرة إلى أنه جرى عرضه لأول مرة أول أمس الاثنين في المنتدى العسكري الدولي للجيش الروسي، وأطلق عليه لقب "M-81".

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وأوضحت أن الكلب الآلي قادر على العمل في سيناريوهات عسكرية مختلفة، مثل التنقل عبر المناطق التي مزقتها الحرب لمسحها ولتوصيل الأدوية وتحديد أهداف معينة وغيرها من المهام.. أثار ظهور "كلب آلي" مزود بقاذفة صواريخ مضادة للدبابات في المنتدى العسكري للجيش الروسي، جدلا كبيرا على الصحف والمواقع الاجتماعية.وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مهندسين روس في شركة "Machine Intellect" نجحوا في تطوير "كلب آلي قادر على حمل الأسلحة وإطلاقها"، مشيرة إلى أنه جرى عرضه لأول مرة أول أمس الاثنين في المنتدى العسكري الدولي للجيش الروسي، وأطلق عليه لقب "M-81".وأوضحت أن الكلب الآلي قادر على العمل في سيناريوهات عسكرية مختلفة، مثل التنقل عبر المناطق التي مزقتها الحرب لمسحها ولتوصيل الأدوية وتحديد أهداف معينة وغيرها من المهام..

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية الكلب الآلي المغطى بقماش أسود وهو يحمل قاذفة صواريخ على ظهره ويمشي ويقف ويجلس كيفما يشاء وسط ردهات المعرض.



وحازت الفيديوهات ملايين المشاهدين والتعليقات، حيث عبر أغلبهم عن خوفهم من فكرة تطوير "كلب مسلح"، حيث قال أحدهم، على تويتر "كل الخوف من الآت القتل المستقبلية"، فيما ذكر آخر "هذا ما أظهروه في المعرض، وما خفي كان أعظم!"