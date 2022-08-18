يتعرف على 85 صوتاً بيئياً و45 شعوراً.. تطوير روبوت بقدرات مذهلة

تم الكشف عن روبوت بشري صيني بقيمة 104000 دولار اسمه CyberOne في حدث ببكين.

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ويتمتع الروبوت الجديد بأذرع وأرجل تسمح له بالمشي تماما مثل الإنسان الحقيقي، مزود بتقنية AI التي تسمح له باكتشاف 45 من المشاعر البشرية.وجاء الكشف عنه قبل شهر واحد فقط من الإطلاق المرتقب لروبوت تسلا، أوبتيموس، وقال لي جون المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المصنعة، "مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهره وإطار الإنسان بالحجم الكامل كسفينة لها، فإن هذا يعد استكشافا لإمكانيات النظام البيئي التكنولوجي المستقبلي للشركة".ويبلغ ارتفاع الروبوت 5'9 بوصات (177 سم) ، ويزن 114 رطلا (52 كجم)، وباع ذراعه 66 بوصة (168 سم).وأوضحت الشركة في بيانها: "يدعم CyberOne ما يصل إلى 21 درجة من الحرية في الحركة ويحقق سرعة استجابة في الوقت الفعلي تبلغ 0.5 مللي ثانية لكل درجة من الحرية، مما يسمح له بمحاكاة الحركات البشرية بالكامل".وزود CyberOne بخوارزمية تفاعل AI تسمح لها بإدراك الفضاء ثلاثي الأبعاد، وكذلك التعرف على الأفراد والإيماءات والتعبيرات.ويمكن للروبوت التعرف على 85 صوتا بيئيا مختلفا و 45 شعورا بشريا، وأردف البيان: "إن CyberOne قادر على اكتشاف السعادة وحتى إراحة المستخدم في أوقات الحزن".وبخصوص السعر، لا يزال غير واضح بدقة، على الرغم من أن لي جون قال إنه من المحتمل أن يكون في حدود 600000 إلى 700000 يوان (حوالي 89100 دولار إلى 104000 دولار).