"اترك كل شيء وعد".. أمر مفاجئ أنقذ حياة رائد فضاء روسي

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قال مسؤولون أميركيون وروس إن مهمة سير روسية في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية انتهت قبل الموعد المقرر لها، بعد أن اكتشف رائد فضاء مشكلة كهربائية في بدلته.وأمضى أوليغ أرتيمييف ساعتين تقريبا في مهمة سير في الفضاء كان من المقرر أن تمتد لـ6 ساعات، عندما بدأت مستويات الجهد في بطارية بدلته في الانخفاض بشكل غير متوقع، مما دفع مراقبي الرحلة في موسكو إلى إصدار أوامر متكررة له بالعودة الفورية إلى غرفة معادلة الضغط بالمحطة.وفي بث مباشر بالصوت، قال مراقب الرحلة لأرتيمييف من مركز التحكم بالمهمة في موسكو: "أوليغ. اترك كل شيء وعد. اترك كل شيء وابدأ في العودة على الفور. ارجع ووصل (البدلة بمصدر) الطاقة بالمحطة".وعاد أرتيمييف إلى غرفة معادلة الضغط ووصل بدلته بمصدر للطاقة.