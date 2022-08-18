29
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"اترك كل شيء وعد".. أمر مفاجئ أنقذ حياة رائد فضاء روسي
Lebanon 24
18-08-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون أميركيون وروس إن مهمة سير روسية في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية انتهت قبل الموعد المقرر لها، بعد أن اكتشف رائد فضاء مشكلة كهربائية في بدلته.
وأمضى أوليغ أرتيمييف ساعتين تقريبا في مهمة سير في الفضاء كان من المقرر أن تمتد لـ6 ساعات، عندما بدأت مستويات الجهد في بطارية بدلته في الانخفاض بشكل غير متوقع، مما دفع مراقبي الرحلة في موسكو إلى إصدار أوامر متكررة له بالعودة الفورية إلى غرفة معادلة الضغط بالمحطة.
Advertisement
وفي بث مباشر بالصوت، قال مراقب الرحلة لأرتيمييف من مركز التحكم بالمهمة في موسكو: "أوليغ. اترك كل شيء وعد. اترك كل شيء وابدأ في العودة على الفور. ارجع ووصل (البدلة بمصدر) الطاقة بالمحطة".
وعاد أرتيمييف إلى غرفة معادلة الضغط ووصل بدلته بمصدر للطاقة.
وأنذر المراقب أرتيمييف بأنه يخاطر بانقطاع الطاقة عن مضخة الأكسجين في بدلته، وكذلك الاتصال بمركز التحكم، إن لم يعد على الفور إلى غرفة معادلة الضغط للحصول على الطاقة.
لكن المتحدث باسم إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) روب نافياس، قال إن أرتيمييف "لم يكن في أي خطر على الإطلاق".
وبعودة ماتفيف، تكون مهمة السير في الفضاء قد استغرقت 4 ساعات.
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
شاعر لبناني يهاجم اليسا: "شكلك بالعربي ما بتفهمي".. ويهددها!
Lebanon 24
شاعر لبناني يهاجم اليسا: "شكلك بالعربي ما بتفهمي".. ويهددها!
09:20 | 2022-08-17
17/08/2022 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عريس يفاجئ الحاضرين بفيديو فاضح لعروسه (صورة)
Lebanon 24
عريس يفاجئ الحاضرين بفيديو فاضح لعروسه (صورة)
13:42 | 2022-08-17
17/08/2022 01:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور جدول جديد لأسعار المحروقات... كم أصبح ثمن صفيحة البنزين؟ (صورة)
Lebanon 24
صدور جدول جديد لأسعار المحروقات... كم أصبح ثمن صفيحة البنزين؟ (صورة)
06:36 | 2022-08-17
17/08/2022 06:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-17
17/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
04:03 | 2022-08-18
18/08/2022 04:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-08-18
أسرع طائرة في العالم قيد التصنيع.. هذه مواصفاتها
23:00 | 2022-08-17
ما حقيقة "الكلب المسلح"؟
16:00 | 2022-08-17
العواصف الشمسية.. كيف يزيد تغير المناخ من خطورتها على الأرض؟
16:00 | 2022-08-17
خاصية "خفية" في آيفون... لديك فيديوهات لا تعلم عنها شيئًا
14:00 | 2022-08-17
ما هي مواصفات هاتف "Vivo" الجديد... وماذا كُشف عن سعره؟
11:00 | 2022-08-17
"Geely" تكشف عن سيارتها الجديدة... ما هي ميزاتها؟
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
18/08/2022 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
18/08/2022 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
18/08/2022 13:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact