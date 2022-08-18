جهاز يمكن الثعابين من المشي بدلًا من الزحف... (فيديو)

توصل مخترع أميركي، يدعى آلين بان، إلى ابتكار جديد من شأنه تمكين الثعابين من المشي بدلًا من الزحف.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المهندس الأميركي آلين بان، بأنه "غريب الأطوار"، وقد كان جهازه عبارة عن أنبوب طويل، وأربعة أرجل بلاستيكية متصلة بلوحة تحكم.

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