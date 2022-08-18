ميزات جديدة لـ "تلغرام"... تعرف إليها

أطلقت شركة "تليغرام" مميزات جديدة نالت إعجاب المستخدمين أبرزها الرموز التعبيرية المتحركة.

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وتواصل الشركة تقديم ميزات جديدة لتوفير أفضل خدمة لمستخدمي تطبيقها، وأبرزها الرموز التعبيرية والرسوم المتحركة التي يمكن استخدامها في المجموعات والصفحات، وهو ما يساهم في زيادة عدد المستخدمين في المستقبل.