Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة لـ "تلغرام"... تعرف إليها

Lebanon 24
18-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-982036-637964455216040485.jpg
Doc-P-982036-637964455216040485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة "تليغرام" مميزات جديدة نالت إعجاب المستخدمين أبرزها الرموز التعبيرية المتحركة.
 
وتواصل الشركة تقديم ميزات جديدة لتوفير أفضل خدمة لمستخدمي تطبيقها، وأبرزها الرموز التعبيرية والرسوم المتحركة التي يمكن استخدامها في المجموعات والصفحات، وهو ما يساهم في زيادة عدد المستخدمين في المستقبل.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-08-19
16:00 | 2022-08-18
14:00 | 2022-08-18
12:00 | 2022-08-18
10:00 | 2022-08-18
08:00 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website