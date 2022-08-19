صورة مذهلة... كوكب زحل بأقرب نقطة إلى الأرض هذا العام!

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التقط المصور الفلكي أندرو مكارثي أوضح صورة له على الإطلاق عن زحل بينما يقترب الكوكب من أقرب نقطة له إلى الأرض هذا العام، حيث تحرك كوكبنا بشكل مباشر تقريبًا بين زحل والشمس، في حدث سماوي سنوي، وهذه هي اللحظة التي يكون فيها زحل فى أقرب ما يكون إلينا وهو في مرحلته الكاملة.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تجنب أندرو مكارثي الطقس الموسمي في ولاية أريزونا بحثًا عن سماء أكثر وضوحًا ليلقي نظرة على الكوكب ذي الحلقات فوق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.