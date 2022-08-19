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تكنولوجيا وعلوم
صورة مذهلة... كوكب زحل بأقرب نقطة إلى الأرض هذا العام!
Lebanon 24
19-08-2022
|
02:00
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التقط المصور الفلكي أندرو مكارثي أوضح صورة له على الإطلاق عن زحل بينما يقترب الكوكب من أقرب نقطة له إلى الأرض هذا العام، حيث تحرك كوكبنا بشكل مباشر تقريبًا بين زحل والشمس، في حدث سماوي سنوي، وهذه هي اللحظة التي يكون فيها زحل فى أقرب ما يكون إلينا وهو في مرحلته الكاملة.
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تجنب أندرو مكارثي الطقس الموسمي في ولاية أريزونا بحثًا عن سماء أكثر وضوحًا ليلقي نظرة على الكوكب ذي الحلقات فوق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.
قال مكارثي: "تم التقاط هذا باستخدام تلسكوب 11 بوصة وكاميراتين، واحدة للون والأخرى للتفاصيل".
كما تم إنشاؤها من أكثر من 100000 إطار صور فردي تم التقاطها على مدى حوالي 30 دقيقة في الساعات الأولى من الصباح.
وكان زحل على بعد 750 مليون ميل (1.3 مليار كيلومتر) من الأرض، حيث كان يسافر بمتوسط سرعة 6.02 ميل (9.69 كم) في الثانية.
ويحدث هذا الحدث كل 54 أسبوعًا لأنه يستغرق ثاني أكبر كوكب في نظامنا الشمسي ما يقرب من 29.5 عامًا لإكمال مدار واحد للشمس.
(اليوم السابع)
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