سيشتريه الناس كهدايا لعيد ميلاد والديهم... إيلون ماسك يكشف تفاصيل عن روبوت شركة "تسلا"!

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كشف إيلون ماسك، إن روبوت شركته تسلا البشري سيكلف في النهاية أقل من سعر سيارة، وسيشتريه الناس كهدايا عيد ميلاد لوالديهم في غضون عقد من الزمن، وشارك ماسك تفاصيل جديدة حول روبوت Optimus البشري، بما في ذلك معلومات حول التكلفة والاستخدامات المحتملة له.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيظهر الروبوت، المخصص للاستخدامات الصناعية والمنزلية، في يوم الذكاء الاصطناعي في 30 أيلول المقبل بعد الإعلان عنه لأول مرة في يوم الذكاء الاصطناعي في أغسطس 2021.كما تم وضع روبوتات تسلا في البداية لتحل محل الأشخاص في مهام متكررة ومملة وخطيرة، لكن الرؤية هي أن يخدموا ملايين الأسر، مثل الطهي، وجز العشب، ورعاية المسنين.وأوضح ماسك، أن الروبوت، الذي يشبه البشر، تم تصميمه عمدا بهذه الطريقة، وسيكون قريب من طول ووزن شخص بالغ، ويمكنه حمل أو التقاط أشياء ثقيلة، والمشي بسرعة في خطوات صغيرة، والشاشة الموجودة على وجهه هي واجهة تفاعلية للتواصل مع الناس.وأوضح ماسك: "إذا أردنا أن يتكيف الروبوت مع بيئته ويكون قادرًا على فعل ما يفعله البشر، فيجب أن يكون بنفس الحجم والشكل والقدرات مثل الإنسان تقريبًا".(اليوم السابع)