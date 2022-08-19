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تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي "تلغرام"... إليكم هذه الميزات الجديدة
Lebanon 24
19-08-2022
|
08:00
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أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن حزمة جديدة سيستفيد منها الكثيرون من مستخدمي التطبيق وفقا لما نقلته RT.
وأشارت المواقع الرسمية لـ"تليغرام" على الإنترنت إلى أن المستفيدين من خدمات Telegram Premium توفرت لهم ميزة جديدة للتحكم بالرسائل والإشعارات، وعبر هذه الميزة بات بإمكان المستخدم أن يحدد من من يمكن أن يرسل له الرسائل الصوتية أو المصورة، واختيار هؤلاء الأشخاص من قائمة جهات الاتصال، كما يمكن من خلالها حظر هذه الرسائل كليا والاحتفاظ بميزة تلقي وإرسال الرسائل النصية فقط.
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وبات بإمكان مستخدمي Telegram Premium إضافة رموز تعبيرية جديدة إلى رسائلهم ومحادثاتهم، وإرفاق تلك المحادثات بالصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو.
ويمكن لمستخدمي التطبيق الحصول على الاشتراكات المدفوعة لمدة 3 أو 6 أو 12 شهرا، وعبر خيار " Premium" في إعدادات التطبيق.
(اليوم السابع)
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