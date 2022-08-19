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تكنولوجيا وعلوم

إقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "سوزوكي" الجديدة وهذا سعرها!

Lebanon 24
19-08-2022 | 11:00
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كشفت شركة "سوزوكي" اليابانية عن سيارة "Alto" الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر المركبات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك مميز التصميم، طوله 3 أمتار و53 سنتيمترا، عرضه 149 سم، وارتفاعه 152 سم، كما جهزت بعجلات بمقاس 13 إنشا.
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وحصلت قمرة هذه السيارة على مكيف هواء عالي الأداء، ونظام مولتيميديا متطور يمكن إدارته عبر شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات، ويمكن لهذه الشاشة الاقتران مع الهواتف الذكية عبر نظامي Apple CarPlay و Android Auto.

وزودت سوزوكي هذه السيارة بنظام الدخول إلى القمرة دون مفتاح، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تدفئة للمقود والمقاعد الأمامية، فضلا عن تجهيزها بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود حصلت هذه السيارة على محركات بنزين بثلاث أسطوانات، بعزم 48 و69 حصانا، وعلب سرعة يدوية بـ5 سرعات وعلب أوتوماتيكية بخمس سرعات أيضا، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستتراوح ما بين 5000 و7300 دولار.
 
 
(روسيا اليوم)
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