"آبل" لحاملي "آيفون"... إحذروا هذا الامر

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حذرت شركة "آبل" من ثغرات اكتشفتها في بعض أجهزة هواتف "iPhone" و"آيباد" و"ماك"، داعية جميع مستخدميها إلى التحرك في أسرع وقت ممكن.ونشرت هذا التنبيه داعية إلى تنزيل تحديث iOS 15.6.1 من أجل حماية المستخدمين من هجمات الاختراق، لافتة إلى أن تلك الثغرات الأمنية الخطيرة، تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على الأجهزة.كما شددت الشركة على أهمية تحديث تلك الأجهزة، لاسيما "آيفون" من أجل الاستمتاع بالمزايا الجديدة لنظام iOS 15.6.1، ولكن أيضًا لتثبيت تحديثات الأمان الرئيسية.وعلى الرغم من أن "آبل" أصدرت تقريرين أمنيين حول تلك المشكلة، إلا أنهما لم يحظيا باهتمام واسع خارج المنشورات التقنية.فيما أوضحت راشيل توباك، الرئيس التنفيذي لشركة سوشيال بروف سكيورتي، أن تفسير "آبل" للثغرة الأمنية يعني أن المخترق يمكنه الحصول على "وصول إداري كامل" إلى الجهاز، ما يعني أنه يمكن للمتطفلين انتحال شخصية مالك الجهاز وتشغيل أي برنامج باسمه.لذا نصح خبراء الأمن المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بداية من هواتف "آيفون 6 إس" والهواتف الأحدث؛ والعديد من طرازات "آيباد"، بما في ذلك الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وجميع طرازات "آيباد برو" و"آيباد إير 2"؛ وأجهزة كمبيوتر ماك التي تعمل بنظام "ماك" أو "إس مونتيري".ويؤثر الخلل أيضًا على بعض طرز أجهزة آيبود.في حين لم تذكر "آبل" في التقارير كيفية أو توقيت اكتشاف هذه الثغرات الأمنية.